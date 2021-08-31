文化部今天與美國在台協會（AIT）、學術交流基金會（Fulbright Taiwan）共同召開記者會，由文化部長李永得、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與學術交流基金會執行長那原道（Randall L. Nadeau）共同宣布「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」以聯名形式升格為專項計畫，並由文化部與學術交流基金會簽署合作備忘錄。

文化部於2018年首度與「傅爾布萊特計畫」合作選送藝文專才赴美交流，做為全球領航的教育和文化交流平台，傅爾布萊特計畫在台灣已獎助超過1700名台灣學人赴美。

今年適逢計畫推動75週年，而文化部與本計畫的合作項目，也在AIT及學術交流基金會的積極協助下，於今年7月底獲美國國務院通過以「傅爾布萊特—台灣文化部」聯名專項的形式推動，除對台美文化合作具重要象徵意義外，升格後的計畫也將獎助對象擴大至管理、技術、策展及藝評領域，以實質行動支持台灣幕後藝文專業工作者汲取國際經驗。

那原道致詞表示，台灣對很多方面的影響遠大於這座島嶼的面積與人口數量，比如民主與人權，而台灣對藝術的影響力也位列其中。

他指出，台灣有許多令人驚豔與多樣的藝術發展，「如果你愛好藝術，台灣就是你的命定之地。」傅爾布萊特計畫在全球超過一百個國家培育藝術家與藝術管理人才，這是台美文化交流歷史上的重要時刻，我們支持藝術專業人士給台灣與世界一個光明的未來。