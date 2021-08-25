護國神山台積電今（25日）傳出將調漲晶圓代工價格，原先盛傳明年起先進製程上漲1成，成熟製程漲1至2成，不過中午傳出台積電已通知客戶，將調漲代工價格20%，且今日馬上生效。利多消息激勵台積電股價收在今（25日）最高價585元，最近3個交易日台積電已上漲將近6%，引起網友們熱烈討論，不過有內行人點出，上周外資狂賣台積電6萬張，根本是韭菜操作。

由於全球晶片荒問題至今未緩解，晶圓代工產能供不應求，台積電為擴大整體產能，赴美國亞利桑那州設立5奈米廠的計畫如火如荼進行，未來也會評估到德國、日本等地設廠的可能，然而擴廠將增加投資成本，恐壓抑毛利率表現，這也讓台積電漲價的消息不脛而走。

自由時報報導，原先業界對於漲價有不同版本，不過中午台積電已通知客戶，即日起漲價20%，利多消息刺激台積電股價上揚，收在今日最高價585元，上漲13元（或2.27%），台積電連續3天都收紅，累積漲幅超過5%。

台積電漲價消息曝光後引起PTT網友們熱烈討論，「有這種馬上漲的喔，真的假的啦」、「大哥那麼硬派一次漲20%」、「直接硬起來，反而像假新聞XDD」、「龍頭漲價本來就要這樣，哪像某鋼」、「不講武德，太兇了吧」、「679T要解套了吧」、「679老大哥起死回生啊」

不過也有人持懷疑態度，甚至點出上周外資狂賣6萬張，根本是韭菜操作，「先等台積電證實吧，越看越覺得怪」、「各位大哥先衝，我殿後，有點怕啊」、「會不會突然又說9成客戶不同意漲價」、「馬上漲價，怎麼想都覺得說不過去」、「突然漲有點太誇張，先看明天走勢」、「先看今天籌碼狀況再決定，不太合邏輯啊。」

上周外資單周賣超台積電67699張，周一（23日）也賣超台積電3426張，周二（24日）買超台積電3070張。