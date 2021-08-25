根據馬來西亞最新官方資料，因為大規模封城造成民間需求降溫，當地7月消費者物價指數(CPI)雖然還是在2%以上，但已連3個月下降，表示通膨有趨緩現象。
大馬政府25日表示，繼6月年增3.4%之後，7月CPI也年增2.2%，低於市場預估的3%。同時，剔除燃料項目後，核心CPI增0.8%。
交通相關費用增加，是7月通膨率增加主因，其次是來自家具、居家設備、食品、非酒精性飲料以及水電瓦斯費等。
若以月增率來看，7月CPI較6月下滑0.6%，因為水電瓦斯費大降2.5%，以及菸酒費減少0.1%所致。平均而言，2021年前7個月的CPI上漲約2.3%。
日前，大馬政府公布一項總金額達1500億馬幣令吉的方案。這個名為保護人民與幫助景氣復甦計畫(Pemulih)，除了發放民眾紓困金外，還有各項援助金，以及電費最多享有40%減免優惠等。目前這項政策，馬來西亞預計實行時間是從7月初起到9月底，一共為期3個月。
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