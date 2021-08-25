越南疫情嚴峻，胡志明市自23日起「硬封城」二周，而台灣睽違108天，今（25）日終於再現本土零確診。財信傳媒董事長謝金河表示，越南是亞洲防疫最成功的國家之一，如今急轉直下，到昨天為止，越南全國確診36.9萬人，死亡9014人，為了抗疫，胡志明市採取強制封城措施，所有台商生產供應鏈都受到影響，5月若台灣也加入封城行列，試想經濟會受到打擊壓力有多大，「今天台灣能安然度過這一關，真的要感謝老天爺保佑！」

謝金河在臉書發文指出，這些天，國際媒體都在比較台灣和越南，同樣出現疫情破口，居然出現那麼大的變化。越南5月3日是10例，到了5月21日是527例，當時台灣也差不多是6、700例，在大家恐慌之際，政府全面抗疫，緊急向外求援疫苗，現在打過一劑疫苗已超過千萬人，更難能可貴的是，台灣確診人數逐漸收斂，慢慢降回個位數字，今天終於見到零，這是一段艱難的抗疫路。

而越南疫情出現擴散狀，7月7日，越南首度破千，7月21日首度破萬，從8月19日迄今，每天染疫人數都破萬人，到昨天為止，越南全國確診36.9萬人，死亡9014人，亞洲區內的印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國到日本都是確診逾百萬人的重災區，而越南是亞洲防疫最成功的國家之一，如今急轉直下。

謝金河提到，為了抗疫，越南胡志明市採取強制封城政策，所有台商生產供應鏈都受到影響，尤其紡織成衣、鞋業。這次亞洲成了重災區整個產業鏈都受到波及，連電子業也不例外，像三星、InTel也都受到影響。他認為，對比台灣5月進入三級警戒，如果台灣也加入封城行列，大家想想經濟受到打擊的壓力會有多大？台灣能安然度過這一關，真的要感謝老天爺保佑！

謝金河說，「未來防疫之路恐怕仍漫長，我們沒有一個人想到口罩會一直戴著這麼久，大家都在等後疫情時代，沒有人知道會多久？未來的世界會一直處在不穩定、不確定、複雜及模糊的狀態，任何人都不能自滿，政治民粹及口水都要被檢視，企業要強化韌性文化，個人要更自律。」

他強調，台灣花了三個月努力抗疫，終於見到一絲曙光，如果大家守得好，去年的防疫新生活就可以逐漸恢復，再加上振興經濟的措施，未來仍會充滿希望與活力！