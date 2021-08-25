新聞網站「The Drive」23日報導，美國海軍核子動力攻擊潛艦「舊金山號」（SSN 711）先前已抵達南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）的新家，將在當地擔任繫泊訓練艦（MTS），讓水手們學習如何操作與維護潛艦的核子反應爐。「舊金山號」2005年曾在太平洋以高速撞上一座海底山脈，差點就此沉沒。

根據美國海軍聲明稿，「舊金山號」已於16日被拖到查爾斯頓核子動力訓練區隊（Nuclear Power Training Unit Charleston），在完成最後的準備作業後，預計於2022年初轉換艦種為繫泊訓練艦，加入當地前輩「拉荷亞號」（MTS 701）的行列，成為又一艘由洛杉磯級攻擊潛艦改裝而來的繫泊訓練艦。

「舊金山號」完成繫泊訓練艦改裝，將在查爾斯頓展開新生活。（圖／美國海軍）

「拉荷亞號」2019年才完成改裝，而這兩艘最「新」成員，將取代查爾斯頓自1990年代使用至今的2艘繫泊訓練艦，包括改裝自拉法葉級彈道飛彈潛艦的「韋伯斯特號」（MTS 626），以及4月已被拖往維吉尼亞州諾福克海軍造船廠等待拆解的前麥迪遜級彈道飛彈潛艦「雷伯恩號」（MTS 635）。

「舊金山號」2005年1月曾發生嚴重事故，其當時在關島東南方約364海里（約674公里）、深度525英尺（約160公尺）海域以戰速航行時，撞上一座海底山脈，導致前壓艙水櫃與主聲納罩嚴重損毀、全艦超過3/4成員受傷，並有1人隔天傷重不治；所幸內壓力殼與核子反應爐並未受損，該艦最後以自己的動力返回關島阿普拉（Apra）港。

美國海軍最後選擇花費7900萬美元（約新台幣22億元）修復「舊金山號」，讓該艦2009年重返大海，並持續擔負作戰任務直到2016年。或許是看重其豐富的「被解體」經驗，「舊金山號」最後被選為新一代繫泊訓練艦，並在經過多年改裝後，終於準備再度重獲新生。