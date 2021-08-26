受到疫情的影響，今年台北台中米其林指南2021改成線上頒獎典禮，公告星級名單，泰山ChefOil主廚精選自2018年來，連續4年獲選米其林指南首選食用油合作夥伴，今年陪伴米其林走過嚴峻的疫情考驗，用最好的油為餐飲主廚加油！

今年的餐飲市場預期受疫情影響至少兩季，泰山自歐洲原裝原瓶進口的ChefOil主廚精選向來訴求「主廚一致選擇」，以在家也能煮出米其林等級的料理為消費者量身打造低、中、高溫適用油品，用油也要進行「三級管理、四種保護」：低溫採用西班牙主廚最愛第一道冷壓橄欖油（發煙點為190℃），中溫採用葡萄籽油（發煙點為200℃），高溫採用極品高油酸葵花油（發煙點220℃）或玄米油（發煙點為230℃），各自具有精選萃取的豐富營養價值。在疫情「自煮管理」的當下，泰山表示家用進口油與前幾年相較表現持續成長，面對油品要求相對高的消費者，更要用心滿足每一個家中大廚的需求。

如同米其林對料理的執著與嚴謹，ChefOil主廚精選系列領先業界標準，用五道關卡為消費者嚴格把關，包括產地溯源、西班牙農業部及第三公正單位LJB、泰山油品實驗室與SGS第三公正單位檢驗，採收日期、工廠位址等完整資料皆可掃描QR Code進行查詢，全數原裝原瓶進口台灣市場，用國際水準嚴格控管品質，因此屢屢獲得米其林指南首選食用油夥伴的肯定，主廚精選的每一道用心把關，都是為了成就每一位大廚，也才能成為「主廚一致選擇」。