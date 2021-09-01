王品揮軍烘焙市場，看準台灣烘焙市場每年產值約600億元，瞄準疫後消費訴求趨向健康，今年首度以「Green Bakery綠帶純植物烘焙」打頭陣，捨棄傳統烘焙雞蛋、牛奶、奶油三大原料，改用南瓜、香蕉、椰子油等天然食材，推出中秋節「山海饌純植物鳳梨酥禮盒」，首批企業預購不到3日即售罄。

「綠帶純植物烘焙」2020年參加王品集團舉辦的創業競賽，主廚曹思蓓Isabella與團隊以純素「旦」糕為題，本著環保友善信念，堅持以新鮮有機、在地蔬果為食材，烘焙出許多美味甜點，在預賽、複賽和決賽連過三關，從70多支參賽隊伍拿到冠軍，成為王品集團的創投合作夥伴，也成為王品揮軍烘焙事業的灘頭堡。

王品表示， 「綠帶純植物烘焙」在台北市民生社區開業7年，經典的夏雪奇思系列、司康、鹹派、豆腐布朗尼擁有許多死忠支持者，知名科技廠、銀行等也為其企業客戶，為精品甜點帶起一股植物風潮；疫情之下同步拓展電商通路、推出居家防疫組合包，高回購率、深受消費者肯定，加上父親節檔期助瀾，帶動整體業績成長35％。

「綠帶純植物烘焙」主廚曹思蓓表示，「山海饌鳳梨酥禮盒」為純植物烘焙，所有食材都從大自然而來，希望讓人們在品嘗美味的同時，也記得自然帶給人們的美好，透過王品通路推廣，也讓山海饌的甜點饗宴與純植物環保理念被看見。