國民黨近日已非洲豬瘟侵台為由，提出暫緩美豬進口。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於記者會上回應，豬瘟主要是因為走私所致，本來就是一公克都不能進口。

劉世芳指出，現在會出現非洲豬瘟的豬肉，主要是因為檢疫管理問題及外籍配偶不熟悉規定的狀況下，導致豬瘟肉進入國內。農委會及相關單位都已在大力取締，這跟萊豬完全是兩回事。