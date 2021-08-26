非洲豬瘟侵台 藍營要求暫緩美豬進口 綠委：豬瘟肉是走私所致 10:532021/08/26 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨近日已非洲豬瘟侵台為由，提出暫緩美豬進口。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於記者會上回應，豬瘟主要是因為走私所致，本來就是一公克都不能進口。 劉世芳指出，現在會出現非洲豬瘟的豬肉，主要是因為檢疫管理問題及外籍配偶不熟悉規定的狀況下，導致豬瘟肉進入國內。農委會及相關單位都已在大力取締，這跟萊豬完全是兩回事。 中元節後豬價回穩 雲林禁廚餘養豬杜豬瘟 豬肉安全有保障 藍營黨主席選舉談美豬公投 綠委駁：進口美豬萊劑含量為零 #非洲豬瘟 #豬瘟 #侵台 #暫緩 #美豬進口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防堵非洲豬瘟 移民署越南語通譯走訪異國百貨、店家宣導 14:242021/08/25 生活 台南月餅檢出非洲豬瘟陽性 黃偉哲怒斥：非常可惡 15:572021/08/25 生活 防堵非洲豬瘟！農委會：不只稽查廚餘養豬場 淘汰母豬化製後也一律採檢 12:292021/08/25 生活 台東縣主動聯合稽查非洲豬瘟走私肉品流向 查獲不明肉品2包 18:202021/08/25 生活 防非洲豬瘟 雲林籲全台禁廚餘養豬 04:102021/08/26 地方新聞 移民署全台查豬瘟肉 437處攤商餐廳起獲52公斤 18:142021/08/25 社會 非洲豬瘟病毒流竄彰化 南彰店家豬肉鹹蛋蝦子香腸全中 17:062021/08/25 社會 傳警政署下令查越南店肉製品最高記功2支 基層狠酸「餿水警察出動了」 10:252021/08/26 社會 非洲豬瘟病毒千日不死 發現境外肉品「千萬不要這樣做」 00:182021/08/26 生活 防堵非洲豬瘟 關務署4招補破網 04:102021/08/25 財經焦點 BNT將以「復必泰標籤」提前抵台 藍委：直接打臉民進黨 07:412021/08/26 政治 政治熱門新聞 看完蔡政府最新民調 施正鋒語出驚人 - 政治 直播》不只五倍券！一張圖看還有「這些券」 逾1300萬份須抽籤 - 政治 2縣市霸氣發現金 網友不禁向蘇貞昌喊這句 - 政治 撤軍阿富汗後拜登就這樣算了嗎 郭正亮：後面還有得瞧 - 政治 蔡英文年輕支持度為何下滑 民進黨元老曝2關鍵因素 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。