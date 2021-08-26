《商情》需求看好 金屬鋰價連翻上揚 11:272021/08/26 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期新能源電動車市場暴增的情況下，令鋰電池市場佈局逐漸擴增，在需求大增下，後市行情樂觀看好，進一步帶動金屬鋰市場交易熱絡，據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在69-74萬元之間，較上周價格上漲2.78%，累計8月漲幅達17.5%，較去年同期比漲幅高達57%。(商品行情網) 《商情》買盤觀望 黃金亞洲電子盤小幅上揚 《商情》作物成長不佳 玉米期價連二揚 #上揚 #金屬 #商品行情 #鋰價 #連翻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》避險需求降 紐約期金終止連3漲 09:452021/08/26 財經 《商情》擴大緊急狀態 日本橡膠終止連2漲 10:192021/08/26 財經 美國乾熱，春季農作物大量枯萎 黃小玉價格看漲 04:102021/08/26 全球財經 台積電連4噴飆上600元 台股漲逾百點 收復月線 09:092021/08/26 財經 《半導體》超豐填息逾5成後翻黑 H2旺季動能強 10:362021/08/26 財經 浦東機場染疫 空運費率飆漲 04:102021/08/26 財經要聞 台積電領軍上攻 台股重返萬七 04:102021/08/26 財經要聞 百思買為年終銷售 備足庫存 04:102021/08/26 全球財經 《商情》憂颶風來襲 紐約棉花續揚 10:022021/08/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、燁輝、耀登、藥華藥、智原、力旺 10:192021/08/26 財經 台積電漲價超振奮 外資升目標價 09:302021/08/26 財經 財經熱門新聞 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 要聞 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 台積電漲價20％ 毛利率能飆多少？專家算給你看 - 財經 《類股》台積電喊漲 IC設計恐颳風？ - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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