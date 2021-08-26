因近期新能源電動車市場暴增的情況下，令鋰電池市場佈局逐漸擴增，在需求大增下，後市行情樂觀看好，進一步帶動金屬鋰市場交易熱絡，據CIP商品行情網資料顯示，中國金屬鋰99%工業級，本周市場流通價每公噸集中在69-74萬元之間，較上周價格上漲2.78%，累計8月漲幅達17.5%，較去年同期比漲幅高達57%。(商品行情網)