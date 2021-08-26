高鐵宜蘭站的設站場址爭議不休，繼宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人先後表達不同立場或質疑後，礁溪鄉長張永德在26日也站上第一線，表態支持四城站，表示期待高鐵盡快早日延伸到宜蘭，但也呼籲中央需顧及被徵收地主的權益。

在交通部逕自推翻專家的專業建議，突襲式地表態傾向選擇四城站後，高鐵宜蘭站的設置地點立即陷入高度的爭議中，政治面的影響也從綠營內部的針鋒相對進一步衍生成藍營內部意見不合。

國民黨籍的礁溪鄉長張永德26日公開表態支持交通部所屬意的「四城站」，張永德表示，根據交通部鐵道局專業評估四城站可促進城市發展，具有開闊腹地，可進行完整的車站特定區規劃，並新闢聯外道路系統，極易與國5、台9銜接；此外，南港到四城站的路線為52.8公里，相較於羅東站、縣政中心站及宜蘭站，路線距離最短，特別是聯外道路改善難易度及開發潛力最優。

建議「宜蘭站」的宜蘭市長江聰淵則表示，大家都非常期待高鐵宜蘭站的設置，各方建議的各個站場各有其優點，最後還是要回歸到專業及財務分析評估，「宜蘭站」的優勢包括現有的交通接駁功能強度足夠，旁邊還有超過25公頃的大面積公有土地，可以減少徵收產生的民怨，此外，宜蘭火車站周邊具有生活機能便利的都市計畫用地，不會衍生破壞國土問題，而就他個人瞭解，行政院院會將在這兩天宣示，會在廣納各界意見、聽取民意之後，再做出最專業的決定。

宜蘭縣政府則表示，地方自然有其對當地發展的期許，縣府可以理解，但縣府的立場始終不變，就是支持「縣政中心站」方案，如果交通部最後仍決定要設在四城站，縣府也尊重交通部的專業決定，最重要的是希望交通部盡快拍板定案，加速推動高鐵延伸至宜蘭的計畫。