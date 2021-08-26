台積電(2330)傳出將全面調漲代工價，漲幅落在10~20%，明年開始執行，由於力旺(3529)為台積電長期嵌入式IP供應商，故獲點名將為最大受益者，力旺今攻高漲停、站上1460元。

在台積電啟動漲價下，市場看好與台積電長期關係密切的嵌入式IP供應商力旺，有機會成為台積電本波漲價的最大受益者。由於力旺的權利金便是以每片晶圓售價為計價單位，尤其力旺目前最大收益的驅動晶片與電源管理晶片等客戶以在台積電投片為主，據悉，本次台積電調漲此類成熟製程代工價，且幅度高達二成，對力旺營收與獲利的加乘效果，力旺營運可望大進補。

力旺第二季營收5.41億元，季減9.3%，年增27.9%，若以美金計價，季減8.6%，年增35.9%。單季營業費用2.59億元，季減少0.1%，年增13.8%，單季每股獲利3.27元，累計今年上半年每股獲利為7.2元。

以力旺第二季營收來看，8吋晶圓貢獻第二季權利金收入51.8%， 12吋晶圓權利佔第二季營收的48.2%，力旺也預估，自家不論8吋或12吋權利金都會持穩成長，市場看好台積電漲價，將讓力旺權利金收費跟著明顯提升。