受惠傳統鋼構、離岸風電發展逐步加溫，中鋼構(2013)近期買盤推升股價頻創新高，今早再攻79.2元新高，半導體老牌光罩廠光罩(2338)公布，透過重要子公司友縳投資持續取得中鋼構股票共達13,093張，每股成本僅約54.53元，可說是慧眼識英雄，帳上獲利可觀。

光罩公告，子公司友縳投資進行財務投資，於8月20日至8月26日，以每股價格58.12元，共計取得中鋼構5,893張，加上先前已於8月16日8月19日取得中鋼構7200張股票，每股價格49.54.~53.86元，交易總金額3.71億元；光罩子公司友縳投資累積持有中鋼構13,093張，累積持有金額約近7.14億元，累積持股比例高達6.55%；換算持有成本每股約54.53元。

隨著光罩子公司友縳投資自本月16日起買進中鋼構，中鋼構從13日收盤價47.95元漲到今天早盤最高79.2元，短短十天大漲65%。

中鋼集團中鋼構今年受惠鋼構需求熱絡，近年深耕的離岸風電業務也初見成果，除了承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，且配合中鋼集團發展離岸風電，中鋼構可望持續與相關供應鏈一起爭取水下基礎訂單，帶動近期股價飆漲，本周以來已連3日漲停。

今年鋼構產業受惠半導體廠擴廠、公共工程、建案量多，帶動整體市場持續供不應求，中鋼構接單能見度到明年上半年，目前產能持續滿載。

展望今年下半年，除了持續受惠鋼構需求熱絡，公司承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，繼上半年交貨4套，下半年預計還有6套將出貨，有利帶動下半年營收、本業獲利再優於上半年。

另外，中鋼構近年配合中鋼集團發展離岸風電業務，今年可望開始逐步展現成果；今年起中鋼構配合中鋼集團分工，啟動中能29號離岸風場管架式水下基礎(Jacket)製作工程作業，法人看好該產品製造技術門檻高、附加價值高，中鋼旗下又有興達海基整合超過20家協力廠商，在離岸風電產業中供應鏈相對完整，未來可望一同爭取更多訂單，成長性受到投資市場關注。

中鋼旗下興達海洋基礎公司結合協力廠商團隊，歷經逾一年半努力，於今年7月完成首座100%國產化水下基礎，後續將以每月兩座速度產出，配合離岸風場的政策推動，中鋼以及中鋼構、興達海基的離岸風電事業商機可望逐步邁入收成期。