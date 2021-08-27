有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）執行長伍德（Cathie Wood）和安本標準投資等機構日前紛紛抄底互聯網中概股，深陷拋售泥潭的中概股本周迎來大幅反彈，美國散戶對中概股的資金買入規模更是創下近5年新高。

上證報報導，研究機構Vanda Research在當地時間25日公布報告指出，在過去5個交易日內，美國散戶對中概股的淨購買量突破4億美元大關。分析師表示，自從中概股開始回調以來，散戶就增加逢低買入的力度。

納斯達克金龍中國指數在過去6個月間重挫逾38％，但受投資者逢低買入推動，該指數24日大漲近8％，近5個交易日已經累計漲逾11％。從近期市場表現來看，投資者對中概股情緒好轉。

除散戶投資者外，機構投資者也再次大舉買入中概股。伍德旗下的方舟投資每日交易報告顯示，公司於25日持續加倉京東，並買入百度、阿里巴巴等公司。其中，京東持股占比達3.63％，百度和阿里巴巴分別有1.38％和0.48％。

安本標準投資資深基金經理楊（Hugh Young）也趁市場拋售時買入中概股，他在8月稍早曾透露，該公司買入騰訊，並維持多數其他高科技公司持倉不變。