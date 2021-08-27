基隆市光華橋高速公路路口處發生油罐車翻覆意外，路面充滿大量油漬！基隆市消防局27日表示，已通報環保局、港消、港務局、港務公司、北區毒災應變隊處理。

附近居民王先生表示，此入口處一年不知道幾例，讓附近鄰居時常聽見撞擊聲，應該是設計有問題，這次是可燃性油罐車，發生爆炸怎麼辦？

基隆市議員張秉鈞指出，稍早已經將油罐車排除，現在仍在清理路面油漬，請民眾路過此路段注意安全。