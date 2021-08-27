基隆光華橋路口油罐車翻覆 油漬灑滿地 13:312021/08/27 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆光華橋路口發生油罐車翻覆意外，油漬遍及路面。（議員張秉鈞提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市光華橋高速公路路口處發生油罐車翻覆意外，路面充滿大量油漬！基隆市消防局27日表示，已通報環保局、港消、港務局、港務公司、北區毒災應變隊處理。 附近居民王先生表示，此入口處一年不知道幾例，讓附近鄰居時常聽見撞擊聲，應該是設計有問題，這次是可燃性油罐車，發生爆炸怎麼辦？ 基隆市議員張秉鈞指出，稍早已經將油罐車排除，現在仍在清理路面油漬，請民眾路過此路段注意安全。 南屯無號誌路口兩車相撞 廂型車當場翻覆 小東路地下道禍事多 小貨車酒駕誤闖機慢車道 擊落道路限高架 #油罐車 #油漬 #光華 #路口 #路面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 午後豪大雨 樹林地下道、路口多處積水 車輛拋錨受困 15:432021/08/13 生活 大貨車撞爛瀝青車翻覆1人傷 佳冬戰備道北上封閉 09:032021/08/23 社會 苗栗縣首座大型親子館 坐落頭份動土開工 19:172021/08/20 寶島 新竹市北區光華里長張慶榮4連霸服務到家 17:592021/08/21 寶島 野馬富少坐警車朝外狂比中指 撞飛女騎士遭移送全無悔意 17:462021/08/14 社會 竹市光華里長張慶榮4連霸 服務不打烊 04:102021/08/22 地方新聞 熊貓跟吳柏毅外送路口這一幕 後方汽車駕駛驚呆：電影都是真的 00:332021/08/15 生活 光華數位新天地13周年慶登場 線上線下消費滿額抽筆電 11:582021/08/16 科技 少女和兄吵架負氣離家200公里找網友 警憑1張照和背影慧眼尋人 11:432021/08/13 社會 小貨車擦撞警察局路口監視器機台 車輛翻覆、機台毀損 13:572021/08/19 社會 野馬富少闖紅燈撞飛女騎士 狂喊：不是我救她早變植物人 16:372021/08/14 社會 社會熱門新聞 影片曝光 幼兒園教師載3子外出翻車 2子拋出車外亡么子骨折 - 社會 送花籃批評政府「爾俸爾祿民膏民脂」 朱學恒挨告不起訴理由曝光 - 社會 基隆女打高端主動脈剝離猝死 高大成推測：恐疫苗造成加速 - 社會 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 - 社會 安養院女主任因4000萬 竟點頭嫁失智8旬街友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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