交通部運輸研究所以無人機「上帝視角」辨識並追蹤路口人、車流動軌跡，再透過軟體分析路口易發生交通衝突地點及型態。（運輸研究所提供／陳祐誠傳真）

交通部運輸研究所以無人機「上帝視角」辨識並追蹤路口人、車流動軌跡，再透過軟體分析路口易發生交通衝突地點及型態，抓出容易碰撞的危險熱區，再交由地方政府改善，運研所也要將此套技術，逐漸推廣至各縣市運用。

運研所指出，過去道路主管機關需蒐集並分析1至3年交通事故資料後，才能發現路口的安全問題，並加以改善以防止事故繼續發生。運研所結合近年來最熱門的無人機與AI影像辨識科技，運用於解決路口交通衝突問題，效果大為提升。

研究團隊首先以無人機在路口上方75至80公尺，以「上帝視角」俯視拍攝路口人、車流動情形，再運用AI影像辨識技術將影像轉換成人、車流動的軌跡，最後透過軟體分析軌跡資料，找出路口易發生交通衝突之點位及型態，也就是最容易發生車禍的地方，以協助道路主管機關診斷路口可能的危險熱區，並預先進行改善。

運研所計畫於2021至2023年，每年選擇2項路口安全議題，並與地方政府合作挑選路口進行分析。由於路口交通在「機會左轉（即左轉車無左轉專用時相，需趁對向直行車流之空隙進行左轉）」與「路口穿越衝突（即直行車因搶黃燈、闖紅燈等而與橫向來車發生衝突）」2種情形，所發生交通事故之嚴重性相對較高，故今年先以此2項議題，透過座談會與六都進行交流。

運研所與台北市、高雄市合作，共挑選15個路口進行研究，並在台北市、桃園市及台南市選擇4處易肇事路口進行分析，做為後續改善依據。為推廣此創新分析工具，運研所也規劃於今年10月下旬辦理教育訓練課程，邀請各道路管理機關及顧問公司派員參與，推廣該套技術。