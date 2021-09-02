台中市神岡區三社路與大富路口狹窄，許多工廠的大車難轉彎。（王文吉攝）

台中市議員周永鴻（中）邀集相關單位會勘，爭取拓寬神岡區瓶頸路口。（王文吉攝）

台中市神岡區三社路與大富路口周邊用地屬於農業區，產權國有與私人地交錯，需先經都市計畫變更為道路用地。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中市神岡區三社路與大富路口狹窄，尖峰時段車流回堵形成交通瓶頸，市議員周永鴻2日邀集建設局及都發局等會勘，爭取拓寬改善。但市府表示，該處屬「擬定台中市神岡地區都市計畫細部計畫案」的農業區，需先經都市計畫變更為道路用地，後續才能拓寬改善。

神岡三社路、大富路口位處國道一號旁，也是當地往來潭子及市區的要道，除了一般自駕轎車，還有許多工廠的大型車輛會經過。周永鴻2日邀集相關單位會勘瓶頸路口，評估拓寬可行性，並要求舉辦公聽會匯集鄉親意見。

周永鴻指出，大富路最狹窄處僅4.5公尺，三社路也只有約7公尺寬，大型車非常難轉彎，尖峰時段容易車流回堵，轎車會車稍有不慎也可能擦撞造成車禍。三角里里長江炳煌表示，該處路口車流回堵問題長年無解，另當地居民相當困擾，希望問題能在會勘後一步步解決。

周永鴻說，早期潭雅神都市規劃對地方產業與發展考慮不夠周全，導致部分重要道路狹窄或有路口設計不良的問題，他要求建設局、交通局、都發局等單位能持續盤點重要路段與路口，並尋求改善方式。

建設局表示，此案周邊用地屬於農業區，產權國有與私人地交錯，需先經都市計畫變更為道路用地，才有可能進行拓寬改善。都發局說明，三社路與大富路交叉口位屬「擬定台中市神岡地區都市計畫細部計畫案」內農業區，建議變更道路用地，已納入通盤檢討規劃參考，拓寬改善道路列為長期計畫。