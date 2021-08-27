烏日區前竹區段徵收工程進行中，位於該處的光竹橋卻未一併拓寬，引發爭議。(林欣儀攝)

台中市烏日區前竹區段徵收、以及旱溪整治工程最近進行中，其中，工程計畫未將銜接五光、前竹里的光竹橋一併拓寬，引發爭議，地方爭取同步推畫拓寬，市議員吳瓊華邀集相關單位會勘，經討論後，決議拓寬光竹橋至13米半，並以T字形與規畫中的40米道路銜接。

烏日區前竹里長林東潭指出，光竹橋位於區段徵收範圍，原本橋寬僅5米，因會車不易，且未來仍有許多農民需要使用這座橋通勤，盼相關單位能一併拓寬為8米雙向道、銜接區段徵收道路；也期盼配合旱溪整治工程，在周邊人行道規畫生態、親水設施。

五光里長林榮源強調，光竹橋南側銜接五光里防汛道路，該處為路寬僅3米左右的小巷弄，但周邊道路在重畫後將拓寬至40米寬，且光竹橋一併拓寬後，容易成為交通瓶頸路段，盼防汛道路一併拓寬至6米，直接銜接環中路、文心南路，真正帶動地方發展。

吳瓊華表示，光竹橋是串聯前竹里、五光里的重要橋梁，其周邊目前正進行旱溪整治工程與前竹區段徵收相關工程，奇怪的是，不論水利署或市府地政局，都未將光竹橋列入此次改建計畫，呼籲公部門考量防汛道路銜接問題、兼顧安全與實用性，能以區段徵收基金進行改建。

林東潭也提及，改建後的光竹橋若往北銜接計畫中的南北向15米計畫道路，將無法直接與該處十字路口相接，若要銜接就必須興建成斜橋的形式、並以斜角方向銜接40米道路，可能引發交通問題，建議光竹橋維持原本方位、以T字形銜接該40米道路。