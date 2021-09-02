市議員楊典忠發現溪頭路橋下鋼筋裸露，要求市府相關單位盡速修復。（陳淑娥攝）

台中市清水區溪頭路為高美地區重要的農路，民眾反映該路段有便橋年久失修，橋面下方鋼筋裸露，市議員楊典忠到場會勘發現橋下處處斑駁，過重車輛恐有崩塌之虞，他要求市府盡速修復，建設局養工處第三工務大隊蘇佳禾表示，將錄案提報辦理。

民眾許先生表示，高東里溪頭路47號前方道路，跨越灌溉溝渠的橋下發現大面積龜裂情形，由於橋梁僅兩側支撐，橋面龜裂日益嚴重，擔心恐會有坍塌之虞，屆時民眾進出一定會受影響。

市議員楊典忠表示，清水區溪頭路為高美地區東西向重要道路，由於該區域都是農業區農田，當道路遇到緜密的灌溉溝渠都需要橋梁，而許多橋梁設置已久相當老舊，甚至出現龜裂、鋼筋裸露等現象，嚴重影響行車安全。

楊典忠建議，市府應該將該座橋梁納入市府年度普查檢測，對於溪頭路47號前道路橋梁應儘速進行養護修繕。建設局養工處第三工務大隊隊長蘇佳禾表示，將錄案提報辦理。