今年除了振興券從3倍加碼到5倍，農委會將推出的農遊券每張面額也提高到888元，第一階段提供88萬份農遊券抽籤，第二階段提供58萬份刺激年節消費購買農產品，預估可創造68億的效益。農委會主委陳吉仲今(2)日表示，近期計畫推出以五倍券於農村等消費的加碼活動，例如有機會獲1年份的蔬果箱優惠，或是可以吃好幾年的白米。

陳吉仲於「農民職業災害保險再升級 職業病納入保險給付範圍」記者會受訪指出，農委會推出的農遊券每張面額888元，可以到休閒農場、農會超市、農村等使用，水保局、農糧署、漁業署也有各自的加碼活動。

陳吉仲說，五倍券無論是9月底推出的數位版，或是10月初的紙本版，如果以五倍券到休閒農場、農會超市、農村等場域消費，就有機會獲得一年份的蔬果箱優惠，或是吃好幾年的白米，相關細節將在後續推出，鼓勵民眾不只農遊券，也可以五倍券用在農村產品來消費，不只滿足每日所需要的糧食，也以行動支持農民，更是支持台灣永續。