陳文政說，這些無法處理的垃圾，只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味嚴已重影響周邊居民的生活品質。（陳世宗攝）

台中共有三處垃圾焚化廠因處理量有限，每日無法進廠焚化的一般垃圾，就成了「待處理垃圾」，從2017年約26噸爆增至2021年134噸。市議員陳文政說，近五年來台中一般垃圾總量幾乎持平，但「待處理垃圾量」卻年年暴增，顯見焚化爐處理效率逐年遞減已成大問題，要求市府積極面對垃圾處理量不足的問題。

環保局長陳宏益說，照片是烏日垃圾焚化場有分流政策，烏日比較沒有車時會排到天亮再進場。市長盧秀燕指出，人生活就會有垃圾，市府做相關檢討與計畫，並讓空氣品質更好，焚化爐更新需要計畫等，一切市府都在努力中。

台中市議會今日進行議會總質詢，市議員陳文政要求市府，面對台中人口暴增，市府應積極面對垃圾處理量不足的問題。陳文政說，根據內政部109年11月實居人口數調查，台中實居人口高達308萬人，與戶籍人口數281.9萬人相比，多出約26萬人。

陳文政指出，在實居人口這麼高的情況下，根據環保局的數據顯示，近五年一般垃圾總量並未明顯增加，但台中市每天無法焚燒的待處理垃圾量，卻一年比一年高，顯見焚化爐已經明顯老化，連一般垃圾都沒辦法處理。

陳文政說，台中市三座垃圾焚化廠，當初設計每日處理量都有900噸，但2020年文山焚化廠每日處理量僅剩537噸，后里焚化廠也開始出現老化的跡象。焚化爐陸續老化，導致待處理垃圾量節節上升，已從2017年每日約26噸，爆增至2021年每日約134噸。

陳文政說，這些無法處理的垃圾，只能堆置在垃圾暫置場等待焚化，產生的臭味嚴已重影響周邊居民的生活品質。同時間，焚化廠外時常有民間的垃圾車大排長龍、苦苦等待；民間清運業者也因無力處理垃圾，開始「以價制量」，近幾年不斷提高大樓社區清運費用，導致民眾荷包失血。