因大連與芝加哥豆油價格走軟，加上前一交易日馬來西亞棕櫚油收1周高點，引發部份投資人趕在假日前獲利了結，進而拖累其價格下跌，但因全球食用油供應緊縮問題仍存在，故限制跌幅。

分析師表示，若棕櫚油價格能順利突破4405馬幣阻力點，則有望進一步攀升4560馬幣。

今日(8/27)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨午盤下跌23馬幣，或約0.5%，至每噸4369馬幣（約1042.7美元），(商品行情網)