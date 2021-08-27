《商情》獲利了結 大馬棕櫚油走跌 14:342021/08/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因大連與芝加哥豆油價格走軟，加上前一交易日馬來西亞棕櫚油收1周高點，引發部份投資人趕在假日前獲利了結，進而拖累其價格下跌，但因全球食用油供應緊縮問題仍存在，故限制跌幅。 分析師表示，若棕櫚油價格能順利突破4405馬幣阻力點，則有望進一步攀升4560馬幣。 今日(8/27)馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 11月棕櫚油期貨午盤下跌23馬幣，或約0.5%，至每噸4369馬幣（約1042.7美元），(商品行情網) 海巡之友總會金馬澎分會 揭牌成立 《鋼鐵股》官田鋼9月續開平盤 符合預期 #棕櫚油 #馬幣 #獲利了結 #馬來西亞 #大馬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走強 紐約棉花終止連4漲 10:192021/08/27 財經 遭惡劣野馬男高速撞飛 女騎士搶救14天不治 12:252021/08/27 社會 攤商嘆發太晚 面額大難受惠 04:102021/08/27 財經焦點 《電子商務》尚凡董座：大研生醫追求健康、非獲利數字 12:522021/08/27 財經 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油收1周高點 10:022021/08/27 財經 《傳產》全台熱搜社區 竹北國賓大悅奪冠 09:452021/08/27 財經 《國際經濟》為美國經濟前景點燈 企業Q2獲利創新高 12:182021/08/27 財經 《鋼鐵股》中鋼股東會、除息下周登場 營運續看旺 10:532021/08/27 財經 倒數三個營業日 178家股東會 趕8月底登場 04:102021/08/27 財經要聞 足球》最快今天加盟 曝皇馬將以1.8億歐元奪姆巴佩 09:152021/08/27 體育 12生肖9月運勢搶先看（下） 08:002021/08/27 運勢 財經熱門新聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 砍光中概股後 女股神認錯狂吃貨這檔：讚看好大陸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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