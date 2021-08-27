佳世達集團旗下POS廠拍檔(3097)董事長陳其宏表示，近3年的營運轉型已見初步成果，未來將持續深耕智慧零售，提供硬體、軟體與IT維運等一站式服務，協助餐飲與零售連鎖品牌改善顧客消費體驗、提升營運效率與優化營運成本。

拍檔2020年合併營收27.55億元、年減12.26％，仍創歷史次高，毛利率27.46％、營益率2.2％優於前年，本業獲利登近3年高點。惟因匯損及減損拖累業外虧損倍增，使歸屬母公司稅後淨利514萬元、年減14.13％，每股盈餘（EPS）0.07元，雙創近13年低點。

陳其宏指出，近年來市場快速變化，整個消費型態轉變，手持式POS機大多已被消費性手持式產品取代，拍檔基於長遠財務健全考量，過去3年展開商業模式轉型。去年全球POS產業均遭受疫情嚴峻考驗，專案順延造成營收下滑，拍檔對此亦加速對應調整營運模式。

拍檔總經理王保鋅說明，拍檔優化原有硬體產品事業，並持續調整歐美品牌中心、亞太集成中心、中東非洲代理中心三大區域的生意模式。考量長期匯率風險與產品綜效，今年1月決議將旗下南非加值代理子公司Corex，移轉給集團關係企業聚碩。

王保鋅指出，拍檔歐美品牌中心的營運，主要透過攜手指標客戶合作提升高階POS及KIOSK銷量。去年受疫情影響較大，專案遞延導致營收下滑，但透過與指標客戶深化合作，取得更多未來防疫商機方案。

亞太市場方面，拍檔透過旗下益欣資訊、麻吉數位及新加坡Epoint提供軟體、硬體、服務整合方案，並整合佳世達艦隊成員的智慧方案團隊，提供直客所需相關解決方案、AI賦能智慧零售解決方案與加值整合服務，使優質連鎖直客營收占比自3成提升至逾5成。

拍檔2021年上半年13.01億元、年增達39.97％，創同期次高。毛利率雖降至31.89％，但營益率逆升至7.32％，較去年同期大幅轉盈、創近14年同期高點。歸屬母公司稅後淨利0.42億元，較去年同期虧損0.2億元大幅轉盈、改寫同期第三高，每股盈餘0.57元。

陳其宏表示，雖然今年經營環境仍充滿挑戰，但因應全球新零售及疫情後的零接觸商機，拍檔的營運轉型已見初步成果，未來將積極透過現有分公司、新合作夥伴，加速拓展訂閱式經濟與雲端整合服務的銷售比重，朝成為智慧零售解決方案商目標努力。