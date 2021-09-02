亞馬遜計畫在全球增聘55000人 10:082021/09/02 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）向媒體表示，計畫未來數月將在全球增聘55000名辦公室及科技相關員工。 這些增聘員工數目相當於谷歌到6月底的員工總數逾三分之一，並逼近臉書總員工人數。 今年7月甫接下亞馬遜執行長之職的賈西在首次接受媒體專訪時指出，公司需要更多人力來因應零售、雲端與廣告需求的增加，他還補充公司目前發展的太空衛星網路計畫Kuiper也將需要新血輪的加入。 台中iBike增設千站 進度超前 萬華啟動6千人血清抗體研究 #亞馬遜 #計畫 #增聘 #執行長 #賈西 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股吸金 那斯達克創歷史新高 08:542021/09/02 財經 加碼券不增反減 政院：會考量各界意見 04:102021/09/02 財經要聞 新聞透視》填軍費窟窿 特別預算乾坤大挪移 04:102021/09/02 焦點要聞 《傳產》造紙公會理事長 華紙董事長黃鯤雄接任 07:462021/09/02 財經 高公局示警 秋節國道5號行車時間增7倍 04:102021/09/02 生活新聞 目標募資10億美元 印度叫車服務Ola擬上市 04:102021/09/02 全球財經 黃珊珊》三貓計畫 要放空 選貓空 09:062021/09/02 生活 8月國內機車銷售月增5.5％ 09:392021/09/02 財經 台中大車站計畫 預計明年初開工 04:102021/09/02 地方新聞 光磊8月營收寫今年次高 09:492021/09/02 財經 穩懋砸21.23億 參與聯茂現增 04:102021/09/02 財經要聞 財經熱門新聞 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 半導體成熟製程一路漲… 晶圓三雄毛利率飆升 - 財經要聞 - 工商時報 阿富汗完全獨立 塔利班三策略奏效 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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