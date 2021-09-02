亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）向媒體表示，計畫未來數月將在全球增聘55000名辦公室及科技相關員工。

這些增聘員工數目相當於谷歌到6月底的員工總數逾三分之一，並逼近臉書總員工人數。

今年7月甫接下亞馬遜執行長之職的賈西在首次接受媒體專訪時指出，公司需要更多人力來因應零售、雲端與廣告需求的增加，他還補充公司目前發展的太空衛星網路計畫Kuiper也將需要新血輪的加入。