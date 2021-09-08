美國線上支付巨頭PayPal今天在聲明中宣布，將斥資27億美元（約新台幣747億元）收購日本即時信貸金融科技公司Paidy。法新社報導，這是「先買後付」市場蓬勃發展的新跡象。

2008年在東京創立、目前擁有600萬會員的Paidy，允許線上商家向客戶提供信用賒銷和分期付款。

Paidy已從美國高盛集團（Goldman Sachs）和PayPal私募股權部門PayPal Ventures等投資者手中，籌集到大約4億美元資金。

根據今天發布的聲明，PayPal砸下3000億日圓（27億美元）迎娶Paidy，「主要以現金支付」。

兩家公司預計將在2021年第4季完成交易，但須獲得監管機構批准。

收購完成後，Paidy將保留其品牌並繼續以此為名營運。

兩家公司4月已建立合作夥伴關係，允許全球所有支援PayPal支付的電商向日本Paidy用戶提供信用賒銷服務。

PayPal說，公司自2010年開始深耕日本，迄今擁有超過430萬個活躍帳戶。

亞馬遜（Amazon）8月底才宣布與支付業者Affirm Holdings建立合作夥伴關係，將針對消費金額超過50美元的情況提供分期付款，而今天曝光的這筆併購案，更顯見「先買後付」公司正蓬勃發展。