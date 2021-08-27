花蓮文旦柚品質佳，去年引進智慧農業科技，讓文旦柚果品質、產量都提升。（王志偉攝）

花蓮文旦柚進入採收期，因天氣穩定，加上引進智慧農業科技輔助，今年產量增加、品質更穩，平均甜度高達13.5度，不僅引來外銷商青睞，也有10多家電商指名本地文旦柚，估計出貨量達3000公噸，包括大陸、日本、新加坡、加拿大等地，都能嚐到優質果品。

花蓮縣政府今下午在瑞穗鄉農會童之園舉辦文旦柚收成上市記者會，包括在地農友、縣長徐榛蔚、農糧署東區分署長徐煇妃、立委鄭天財、縣議員蔡依靜、周駿宥，以及電商、加工業者等人，並邀請台灣女婿藝人吳鳳代言，推薦花蓮優質文旦柚。

縣府農業處長吳昆儒指出，去年協助青農發展智慧農業，利用土壤監測器、自動灌溉設備，種植更精準，加上花蓮氣候穩定，各區產量較去年提升約1成5，且果品多為600至700公克的「黃金比例」，品質更穩定。

他說，再加上去年啟用全台唯一的糖度檢測儀器，透過紅外線掃瞄，可用非破壞性方式鑑定，更精準、快速檢測文旦柚品質，讓果品品質保持均一的水準。

吳昆儒說，今年共有12家電商指名花蓮文旦柚，這幾年積極拓展國際市場，包括日本、加拿大、新加坡、大陸都能嚐到好的果品，其中日本外銷數量從去年3公噸大幅提升到超過50公噸，外銷量預計超過3000公噸。

徐煇妃指出，今年農委會將補助瑞穗鄉農會，收購400公噸大果，加工製作成精油，保障柚農收入。

縣府舉辦線上抽獎，9月1日起，消費者利用2021花蓮文旦柚型錄購買任一家花蓮文旦柚，即可獲得獎券序號，上官網填寫序號及聯絡資訊，有機會獲得文旦柚手工皂、牛軋糖等獎品。