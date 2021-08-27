聯合國警告 今年底前多達50萬難民逃離阿富汗 21:482021/08/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 聯合國難民署（UNHCR）表示，今年底前可能有多達50萬名阿富汗人逃離國家。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國難民署（UNHCR）今天表示，今年底前可能有多達50萬名阿富汗人逃離國家的危機，並呼籲所有鄰國維持邊境開放，讓他們尋求庇護。 聯合國難民事務副高級專員克勒孟茲（Kelly Clements）告訴記者，這個區域將有約50萬新難民，這是最糟糕的情況。 她還說，雖然目前未見到大批阿富汗人逃出，但阿富內部局勢變化比任何人預期都要快。 周末炎熱 用電量續挑戰歷史紀錄3850萬瓩大關 英國數小時內結束阿富汗撤離 警告攻擊威脅升高 #聯合國 #50萬 #難民 #多達 #逃離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端簽約500萬劑恐難產 陳時中揭量產時程 11:502021/08/27 生活 當沖示警新制上路 台股開低陷萬七保衛戰 09:102021/08/27 財經 陸網民規模超過10億 網路外賣用戶達4.69億 11:462021/08/27 兩岸 南山人壽穩健營運過「疫」年 資產規模達5.1兆元 15:272021/08/27 財經 近200萬劑 BNT疫苗下周抵台 12~18歲優先打 04:102021/08/27 財經要聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 09:122021/08/27 財經 新州長校正回歸 紐約州染疫死亡多1.2萬 04:102021/08/27 話題觀察 涉詐助理費 桃市議員朱珍瑤10萬交保 04:102021/08/27 地方新聞 撤退期限前的連環爆炸 凸顯後阿富汗時代的3大難題 10:432021/08/27 國際 時論廣場》向誰預約下一輪太平盛世（衣冠城） 19:072021/08/27 時論廣場 人球還是奧運選手 一份聲明透露歐盟對阿富汗難民立場 19:432021/08/27 國際 國際熱門新聞 ISIS-K是誰？有多危險？與塔利班恩怨情仇 《美聯社》報你知 - 國際 美被迫與塔利班共享恐攻情報 專家：拜登撤軍太隨便 - 國際 影》喀布爾機場爆炸美軍死亡人數增至13人 宛若煉獄照片曝光 - 國際 痛批拜登無能搞砸阿富汗行動 川普和國會議員要求下台 - 國際 秒打臉 拜登辯阿富汗撤軍理由 國防部都搖頭 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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