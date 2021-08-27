聯合國難民署（UNHCR）今天表示，今年底前可能有多達50萬名阿富汗人逃離國家的危機，並呼籲所有鄰國維持邊境開放，讓他們尋求庇護。

聯合國難民事務副高級專員克勒孟茲（Kelly Clements）告訴記者，這個區域將有約50萬新難民，這是最糟糕的情況。

她還說，雖然目前未見到大批阿富汗人逃出，但阿富內部局勢變化比任何人預期都要快。