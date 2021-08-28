針對地籍清理未能釐清權屬的土地，台中市政府地政局昨天舉辦今年度第一批代為標售開標作業，共標售51筆土地，結果有13比標出，標脫率達34％，總標售金額為6487萬多元，其中位於烏日區的1筆土地以1600萬決標，是該次代標中最高價標出的土地。

地政局長吳存金表示，為解決台灣光復初期遺留的地籍登記不完整、以及現行法令規定不符等問題，逾期限仍未依地籍清理條例等相關法規辦理者，將由台中市政府予以標售，希望能釐清並促進土地利用。

為此，地政局昨舉辦今年第一批代標開標，13比成功標售的土地中，以烏日區便行段572地號土地決標金額1600萬最高，地政局強調，此次各筆土地決標金額將揭示於台中市中山地政大樓一樓及地政局網站，提供民眾查詢，也提醒主張優先購買已標售土地者，申請購買的價格應與最高標價一致，並且應於決標後10日檢附申請書、與保證金金額相同的票據及證明文件申請。

吳存金提醒，民眾若有被歸類為地籍清理類型土地，應儘速向土地所在地直轄市或縣市政府民政機關申報，或向地政事務所申請登記，以維護自身權益。