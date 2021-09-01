食藥署今日公告回收永信藥品工業股份有限公司製造的「永信適汎黴素膠囊」，原因竟是被廠商混入其他藥品，食藥署表示，本次回收是因接獲香港醫療機構通報，疑因藥品生產線未撤底清理所致，目前正在調查中，如確定違反藥物生產SOP，將依劣藥向業者開罰10到5000萬元。

食藥署藥品組科長洪國登表示，日前接獲香港醫療機構通報，發現該款永信適汎黴素膠囊開瓶後竟出現兩種不同的藥品，其中一種為綠白色膠囊，另一種為橘色膠囊，由於此款藥物為抗生素，因此需由藥師進行調劑，理論上因兩者顏色有明顯差異，應不太容易被調劑出去。

洪國登說，除香港醫療機構向我主動通報外，目前尚未接獲國內也有類似情形，目前初步調查，遭混入的藥物也是抗生素，疑藥品產線未撤底清理所致，目前已有1批號約200萬顆流入市面要回收，食藥署將加強對永信藥品的查廠作業，若認定違規，可依劣藥開罰10至5000萬。

永信適汎黴素膠囊主成分為Cephalexin，適用於敏感性細菌所引起的下列感染症如細菌性心內膜炎、淺在性化膿性疾患、深在性化膿性疾患、下呼吸器感染症、性器感染症、尿路感染症、耳鼻科領域感染症、眼科領域感染症、敗血症、產褥敗血症、褥瘡、腹膜炎、肋膜炎等。

洪國登指出，本款藥在健保市佔率約10％，藥品為一瓶1000顆包裝，目前已要求廠商應在9月16日前完成該批號產品回收，並繳交回收成果與後續預防矯正措施，並呼籲正在服藥的民眾勿自行任意停藥，若有相關疑慮應盡速回診與醫師討論。