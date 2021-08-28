光合基金會創辦人林佳龍今啟動光合公益關懷之行，首站拜訪偏鄉部落；林佳龍表示，健全的長照制度，是社會進步重要指標，中央與地方政府都應該更努力來建立妥適的照護環境，以及培育人才投入產業。

林佳龍今參訪伯拉罕原鄉長照基地，並到玉山高中體驗照服員培訓，至双崎部落與台灣善種子義工團合作擔任志工，協助新建家園。得知偏鄉公益送餐，每月需要240公斤白米，也準備了一個月份的豐原白米致贈伯拉罕長照基地。林佳龍同時順道參訪博屋瑪國小，並送給校長由知名燈藝師藍永旗特別製作的花燈給學校，紀念達觀部落已逝的一隻義犬。

「光合之行」將以發起人林佳龍的友人為基礎，主題訂為「攏係好朋友，台灣作夥行」。今拜訪前台中市副市長林依瑩。林曾發起不老騎士計畫。2014年林佳龍當選台中市長後，邀請林依瑩擔任副市長，卸任後，便舉家在達觀部落定居，投入老人長照工作，已成當地及台灣多處的長照轉型重要推手。

林佳龍在林依瑩的安排下，到玉山國中體驗照服員培訓課程，也加入台中善種子義工團隊，動手為部落弱勢長輩蓋房子，更拜訪當地有長照需求的長輩。

林佳龍表示，在林依瑩擔任弘道老人基金會執行長時，最廣為人知的就是不老騎士環台的故事，過去也借重她的溫暖、活力、創意，來擔任副市長推動長照與社會福利。

林依瑩表示，林佳龍在市長內任所推動的長照服務，已經逐漸開花結果，在偏鄉服務老人家，並帶給他們希望與快樂，她也從中得到快樂。

林佳龍表示，台灣已經是高齡社會，長照需求會越來越多，從今天的參訪看到台灣社會的希望。

林佳龍也到博屋瑪國小與比令．亞布校長敘舊，林佳龍從新聞得知有隻名叫「傻瓜」的忠犬，為護主而遭眼鏡蛇咬死，特別請知名燈藝師藍永旗老師製作以傻瓜為原形的花燈，致贈給學校。

林佳龍表示，感謝藍永旗老師百忙中，特別抽空無償趕製，希望學童留心毒蛇之外，也能記得這則在地的小故事。