由何蔚庭聯手胡至欣執導的《青春弒戀》將擔任本屆金馬影展開幕片。（金馬執委會提供）

2021金馬影展將於11月11日至28日展開，3日公布本屆開、閉幕片。開幕片《青春弒戀》是曾獲金馬獎最佳新導演的何蔚庭執導的最新力作，集結金馬獎最佳男女配角得主林柏宏、丁寧，以及陳庭妮、林哲熹、李沐、姚愛寗等人主演，將於金馬亞洲首映。閉幕片《行影．不離》則是何平花費三年半拍攝台灣電影教父李行的紀錄片，在金馬影展舉辦世界首映，也是李行導演的遺願。

有台灣電影教父之譽的李行上月辭世，震撼影壇，金馬影展也邀請何平執導的《行影．不離》擔任閉幕片，以這部紀錄片追懷李行的電影精神與人生信仰，片中除了深刻分析他不同時期的代表作與台灣電影發展的密切關聯，更難得的是捕捉到大導演最真實的生活面，既有影史價值，更是可親動人。

李行有多達七部作品獲得過金馬獎最佳影片，個人也榮獲三次最佳導演並獲頒終身成就獎，更是金馬正式成立執委會後的首任主席。對於本屆影展閉幕片的邀請，《行影．不離》製片周揚明透露李行導演生前便說過：「我的紀錄片，世界首映當然在台灣，當然在金馬。」

導演何平則說：「對於李行導演來說，這是一個歡喜幸福的回歸；對於我和製作團隊來說，是一個站在巨人肩膀上沾光的榮耀。他不僅將一生奉獻給電影，也將最後身影留給最牽掛的金馬影展。」影展也將選映李行導演的生涯代表作《秋決》數位修復版，這部經典作品當年一舉拿下金馬獎最佳劇情片、最佳導演等五項大獎，由國家電影及視聽文化中心於去年修復完成。

何蔚庭的《青春弒戀》透過一場看似隨機的砍人事件，意外揭開他們深藏在寂寞底下的愛情和理想、慾望與報復，這些熟悉的陌生人就此擦出不一樣的未來和命運，風格圓熟，情感濃烈。在金馬放映前，也將在多倫多影展世界首映。

得知《青春弒戀》獲選金馬影展開幕片，何蔚庭表示，自己多年來在台灣拍電影，不管是入圍或得獎、擔任評審、甚至參加金馬創投會議，都能感覺到金馬的鼓勵，這次《青春弒戀》被選為開幕片，像是金馬給他的肯定擁抱。他更感性地說：「我將金馬開幕片這榮耀，分享給第一時間相信這部電影的所有人，謝謝你們、謝謝金馬。」

2021金馬影展將於11月11日至28日展開，10月30日開始售票。本屆除了「實體影展」外，也與Shift72國際專業線上放映平台合作「金馬線上影院」（https：／／virtual.goldenhorse.org.tw），精選多部精采片單，拓展多元觀影方式，更多影展消息將在官方網站、Facebook粉絲頁與Instagram陸續公佈。