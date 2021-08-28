《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日在政論節目中，搶先披露政治人物信任度民調。資深媒體人羅友志指出，賴清德沒有做錯什麼事，又遇到桃園市長鄭文燦犯了大錯，自然信任度就上升，至於侯友宜的部分，則是他做的事情真的讓人沒話講，而對於民調顯示，蔡英文總統的信任度也較先前上升，羅友志則有點無奈的說，「我實在…我真的只想哈哈哈啦」。

吳子嘉27日在政論節目《關鍵時刻》中，公布政治人物信任指數民調，結果顯示，侯友宜以74.1點的信任度拔得頭籌，賴清德60.4點、鄭文燦59.9點、總統蔡英文52點、柯文哲49.2點、朱立倫49點。

羅友志28日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德在民進黨一片哀號聲裡面，他是最被信任的，因為他沒做錯事，有什麼好不被信任的？羅友志更指出，賴清德沒有負面也沒有正面新聞，「在鄭文燦犯這麼大的錯的時候，當然上去啊，一點都不意外」。

接著，羅友志以「我很憨慢講話，但是我很實在」形容侯友宜，並以日前行政言人羅秉成和經濟部長王美花等人因五倍券政策被罵翻為例指出，民眾對這些人的信任度會下跌，「上去的就是侯友宜，被搜尋最多的就是侯友宜，因為侯友宜推了一個50券，大家很愛這個50券，他做的東西你真的沒話講」。

同時，針對該份民調顯示出，蔡英文的信任度較上次調查時上升了5點，羅友志直言，「我實在我真的只想哈哈哈啦」，他認為現在年輕人真的醒了，蔡英文不會上升那麼多，他也坦言自己不知道為什麼會有這樣，「是不是因為問題樣本、調查時間、《美麗島電子報》偏綠，是不是集體焦慮灌到蔡英文身上？我不清楚」。