台語歌手劉信明日前與老婆郁蓁攜手接種站施打國產高端疫苗，劉信明表示夫妻倆都打高端疫苗，保護家人與他人，而對於疫苗反應，劉信明說到目前為止一切都很好，「老婆則有些頭暈，但無大礙，一切都正常生活。」

劉信明自認很神經大條，打針完全沒感覺，老婆郁蓁則很怕打針，心情有些緊張，等候打針時，「我還搞笑逗趣老婆，舒緩她的緊張情緒」，而施打後，劉信明直說一切如常，沒有特別的感覺，但老婆則是感到頭暈，休息後無大礙，打完疫苗，整個心情也放鬆許多，每天出門工作與面對家人，放心許多，期望大家踴躍施打疫苗，都能得到最佳的保護。

在南部知名購物頻道信大電視以主持起家的劉信明，推出首張台語專輯《衝過情關》日前與愛妻郁蓁拍攝對唱新歌〈月娘情歌〉MV，兩人平日默契十足的說唱創下購物頻道銷售高業績，拍MV的甜蜜互動，卻因為害羞連續NG，被導演打槍：「你們真的是夫妻嗎？」鬧出笑話。