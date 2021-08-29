1500名員工篩檢結果未出爐 板橋大遠百今仍停業 12:462021/08/29 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋大遠百櫃姐確診，江翠篩檢站擠滿前來篩檢的員工與民眾。（陳俊雄攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋大遠百昨有一名櫃姐確診，停業清消一天並啟動企業快篩，新北市經發局表示，大遠百因員工篩檢總數及結果尚無法完全釐清，為充分掌握職場防疫作為，今仍停止營業1日。 該名櫃姐27日至江翠篩檢站採檢雖快篩陰性，但28日PCR陽性，CT值31，最後一次上班日為26日，新北市接獲通報後，立即展開疫調，通知大遠百停業消毒，擴大匡列1500名員工進行採檢，並要求所有員工採檢陰性後，才會同意板橋大遠百復業。 他周五到板橋大遠百 一進去被這景象嚇傻：真的不是很妙 #新冠肺炎 #台灣 #板橋大遠百 #停業 #1500 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 X光機檢疫漏洞只是開始 產業界憂若全面失守 養豬業恐蕭條 19:262021/08/29 生活 板橋大遠百1職員確診 1500名員工啟動企業快篩 15:252021/08/28 生活 板橋大遠百1櫃姐確診 社區篩檢站擠爆採檢人潮 17:462021/08/28 生活 社區篩檢站揪出板橋大遠百櫃姐確診 侯友宜籲民「想篩就來篩」 16:472021/08/29 生活 向余英時討個公道 04:102021/08/29 時論廣場 助新創獲金援 中市府通過兩家業者創意推薦 12:162021/08/29 寶島 韓國單日確診新增1619例 阿富汗入境4人確診 14:352021/08/29 國際 新北今增11確診 三峽家庭群聚CT值多大於30研判為舊案 15:332021/08/29 生活 不滿噪音值未過 男率眾圍毆麗寶賽車場2員工 15:202021/08/29 社會 板橋大遠百1員工確診 28日停業消毒一天 12:192021/08/28 生活 獨家》三峽驚傳9人家庭群聚感染 衛生局：尚無法證實 11:002021/08/29 生活 吳斯懷：美犯戰略錯誤 對付恐攻須謀定再動 12:362021/08/29 政治 喀布爾國際機場安全威脅大 各國撤離現況一次看 14:352021/08/29 國際 生活熱門新聞 她24歲非一至九類竟打到莫德納？內幕曝光眾人直呼：不意外 - 生活 百萬莫粉變心 最新登記結果出爐 299萬人搶打BNT - 生活 開早餐店月收15萬買不起800萬房？存款曝光眾人看傻 - 生活 BNT扣掉學生還多80萬劑 想接種只有一條件 - 生活 雙北確診者赴花蓮觀光 三天足跡造訪景點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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