板橋大遠百昨有一名櫃姐確診，停業清消一天並啟動企業快篩，新北市經發局表示，大遠百因員工篩檢總數及結果尚無法完全釐清，為充分掌握職場防疫作為，今仍停止營業1日。

該名櫃姐27日至江翠篩檢站採檢雖快篩陰性，但28日PCR陽性，CT值31，最後一次上班日為26日，新北市接獲通報後，立即展開疫調，通知大遠百停業消毒，擴大匡列1500名員工進行採檢，並要求所有員工採檢陰性後，才會同意板橋大遠百復業。