取自蔡英文臉書(體育署提供)

繼東奧之後，台灣選手在帕運賽場也取得不錯的成績！蔡英文總統今晚表示，透過一場又一場的帕運比賽，我們可以清楚了解，為什麼帕運被稱作英雄匯集的地方。在這裡，我們看見的不是障礙，而是人人都可追求的舞台、都能展現的運動家精神。

蔡英文在臉書表示，這個周末，台灣的選手，在帕運賽場上紛紛留下了好成績。昨天，除了田曉雯贏得桌球女單TT10級銅牌外，參加女子標槍F13級賽事的劉雅婷拿下第六名，32公尺44也是個人在本賽季最佳表現。第六次代表台灣參加帕運的林亞璇，則在女子健力61公斤級賽事中，以78公斤的成績獲得第七名。

今天，年輕的游泳好手陳亮達在男子SM7級400公尺自由式項目中，成功游進決賽！她恭喜陳亮達，第一次參加帕運，就有出色的表現。「明天亮達將要挑戰拿手的100公尺仰式項目，繼續加油、繼續拚！」

蔡英文表示，透過一場又一場的帕運比賽，我們可以清楚了解，為什麼帕運被稱作英雄匯集的地方。來自世界各國的運動好手，齊聚在帕運賽場上，竭盡所能追求更快、更遠、更高、更好的競技表現。

她說，在這裡，我們看見的不是障礙，而是人人都可追求的舞台、都能展現的運動家精神。參加帕運的選手、教練和後勤夥伴，有一部分已經在賽事結束後先回到台灣。「辛苦了，你們都是台灣英雄！」