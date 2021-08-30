30日上午國道1號南下50.6公里處發生一起4車連環車禍，2車車頭全毀，並2名自小客車駕駛輕微挫傷已送醫，警方30日上午8點9分接獲通報前往後，約上午8點45分已排除障礙，恢復國道交通，確切車禍原因仍待進一步釐清。
國道1號南下50.6公里處30日上午發生一起4車連環車禍，其中2台自小客車車頭全毀，一度造成交通堵塞，經警方救護人員接獲報案抵達現場後，2名駕駛輕微挫傷已送往林口長庚醫院，並於上午8點45分左右恢復國道交通，至於是否涉及酒駕、超速，警方表示，仍待進一步調查釐清。
30日上午國道1號南下50.6公里處發生一起4車連環車禍，2車車頭全毀，並2名自小客車駕駛輕微挫傷已送醫，警方30日上午8點9分接獲通報前往後，約上午8點45分已排除障礙，恢復國道交通，確切車禍原因仍待進一步釐清。
國道1號南下50.6公里處30日上午發生一起4車連環車禍，其中2台自小客車車頭全毀，一度造成交通堵塞，經警方救護人員接獲報案抵達現場後，2名駕駛輕微挫傷已送往林口長庚醫院，並於上午8點45分左右恢復國道交通，至於是否涉及酒駕、超速，警方表示，仍待進一步調查釐清。
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