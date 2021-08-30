台北一名邱姓男子前年19歲時，與一名在網路認識的13歲少女交往，發生2次性關係後，害少女懷孕引產拿掉孩子，少女得知女兒偷嚐禁果，氣得對的邱男提告性侵，法官調查時發現，邱男早在5年前14歲那年，也害一名同樣13歲的小女友懷孕引產，最後和解了事，沒想到幾年後再犯，因而依2個對未滿14歲女子性交罪，對邱男判處2年有期徒刑，不予以緩刑。

據了解，邱男2019年4月間在社群軟體Instagram，結識當時只有13歲的少女「小君」，2人情投意合，立即成為男女朋友，但邱男交往4個多月時，就到小君的家中發生性關係，2個月後又在邱男的住處嘿咻一次，由於邱男這兩次都沒有戴套，害小君懷孕。

據「蘋果新聞網」報導，小君懷孕時因為年紀還小，深怕被家人知道，就接受引產手術拿掉小孩，但最後還是被媽媽發現，經追問，小君才坦承一切，憤而對邱男提告性侵。

邱男在法院理時，坦承與小君發生兩次性關係，害她懷孕並引產， 法官審酌邱男事發時才19歲，可適度減刑，可是後來查出，邱男早在2014年14歲時，也曾讓一名13歲少女懷孕引產，當時因與對方父母和解才獲得緩刑，不料5年又發生同樣情事，由於這次小君的父母不原諒，最終依2個對未滿14歲少女性交罪，對邱男判刑2年，不給予緩刑。

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