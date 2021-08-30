供貨短缺，國內飼料紅玉米價格持續走強，據業者表示，目前國內飼料紅玉米流通，有南非及阿根廷兩種，其中又以南非玉米接受度高，但受到供應不足的影響，市場流通價因此被推高；據了解，南部貨櫃大缺，預計本周抵台的中華組南非話題不斷，在未到港前，南部買氣強，也使行情迅速回升；另在明日即將開標的飼料組，重置成本是否如市場預期持續攀高，市場仍抱持觀望的態勢。

截至今(8/30)日，最新報價黃豆粉行情每公斤報14.7~14.8元；紅玉米每公斤報10.15元，較前一日上揚0.15元，較上周漲逾3%。(商品行情網)