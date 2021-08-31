聯合國安全理事會今天可望通過一項決議案，要求阿富汗塔利班民兵組織遵守承諾，允許人民自由離境；但決議案中不會提到法國總統馬克宏所建議的「安全區」。

記者看到的這項決議案是由美、英、法3國起草，其中載明，安理會期望塔利班容許「阿富汗人和所有外國公民安全、有保障且有秩序地離開阿富汗」。

決議案中提到塔利班8月27日發表的聲明，其中宣稱，阿富汗人只要有意，隨時可以離境出國，包括可從空中或陸上越過邊界。

案中並說，安理會「預期塔利班將遵守這些和其他所有承諾」。

馬克宏在法國「星期日報」（Journal du Dimanche）週末期間刊登的談話中表示，他希望提出比較具體的建議。

他說，法、英2國將共同提出決議案，「力求在喀布爾劃定由聯合國管制的一個『安全區』，以使人道救助作業能持續進行」。

但可望獲得中國與俄羅斯支持的上述聯合國決議案並沒有這麼高的目標。一名聯合國外交官告訴記者：「這項決議案並不屬於操作性質，而是與原則、重大治訊息以及警告比較有關。」（譯者：張佑之）1100831