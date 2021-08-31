民眾黨立委邱臣遠今天偕同大型餐飲、婚宴、購物中心業者舉行記者會，指出業者不只營業額大幅衰退，更淪為「無薪假重災區」，強調當務之急非振興而是先救命，為避免爆發猛爆性歇業潮，政府應思考如何彈性開放相關指引，從寬從速加碼提供第二波補助。

邱臣遠說，大型餐飲、婚宴、購物中心如坐在海嘯第一排，深受疫情衝擊，政府推出紓困4.0到振興券，對他們幫助不大，讓他們像被遺忘在醫院的二度重症患者，而振興券如同打疫苗，不僅對重症沒有效，業者更害怕長達半年的等待期就猛爆式歇業。

邱臣遠指出，大型餐飲業面臨22年來，營業額最大衰退窘境，百貨公司營業額衰退6成多，雖然疫情降為二級，但無法在短時間內回溫，更成為「無薪假重災區」，根據勞動部統計，住宿與餐飲業者無薪假人數最多。

台灣餐飲業聯盟理事長李日東說，雖然室內人數放寬到80人，但大型餐飲婚宴會館仍無法恢復營業，若9月7日能解封，呼籲政府研擬相關指引措施，讓他們能夠恢復生計，假如屆時無法解封，政府應依據營運規模給予不同紓困補助。

臻愛婚宴會館暨易牙居餐飲集團董事長林志成表示，去年政府有邀集婚宴業者開會，討論紓困方案，但今年似乎被遺忘，若婚宴會館無法營業，連帶牽動婚禮布置、演奏業者也沒薪水；中華民國購物中心協會理事長馬文炳說，希望政府協助降低租金，給予薪水補注等紓困方法，也要讓餐飲業人員能優先接種到疫苗。

最後，邱臣遠強調，當務之急不是振興，而是先救命，呼籲政府一方面更彈性開放相關指引措施，另一方面，也要從寬從速加碼第二波補助，協助業者度過難關。