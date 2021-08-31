歐洲聯盟（EU）鑑於美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今天建議成員國對美國旅客重啟旅行限制措施。

法新社報導，代表歐盟27個成員國政府的歐洲理事會（European Council）表示，將6個國家從歐盟「安全旅行國家名單」中除名。列入名單的國家，在疫情期間可不用受到非必要旅行限制。

歐洲理事會聲明表示：「以色列、科索沃、黎巴嫩、蒙特內哥羅、馬其頓共和國與美國都從歐盟的安全名單中移除。」

這項建議對會員國首都並不具約束力，儘管美國的COVID-19確診病例攀升令人擔憂，他們仍可選擇讓完全接種疫苗的美國旅客入境。

但疫情爆發至今，多數歐盟成員國都已遵守布魯塞爾的防疫旅行建議。

來自歐盟及冰島、列支敦士登、挪威、瑞士、安道爾、摩納哥、聖馬利諾、梵蒂岡等8個相關國家以外地區的旅客，進入歐盟非必要旅行目前都已受限制。

歐盟在6月間曾給美國暑假旺季通行證，建議會員國解除美國的非必要旅行限制，主因美國疫苗施打計畫大有進展。

但高傳染力的Delta變異株擴散，加上大批民眾拒絕接種疫苗，美國的確診病例大量激增，如今歐盟再度祭出限制。

美國航空業界譴責布魯塞爾的最新舉措，堅稱將繼續和歐盟成員國溝通，「以所有旅客的安全與福祉為優先」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1100831