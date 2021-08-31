國民黨主席候選人朱立倫今天造訪台東爭取基層支持，台東縣長饒慶鈴、前縣長黃健庭、議長兼黨部主委吳秀華，台東市長張國洲和10多名國民黨議員都到場立挺，朱表示，民進黨政府不做的，地方縣市和國民黨可做，恢復兩岸穩定和美國關係，先打2022，2024再公平公正、無私無我推最強候選人，重返執政。

朱立倫今早由台東前縣長黃健庭陪同，到台東和黨代表、婦女會等代表座談，爭取基層支持，台東縣長饒慶鈴、議長兼黨部主委吳秀華，台東市長張國洲和多名議員都到場，就連因美麗灣事件幾乎王不見王的饒慶鈴和黃健庭都因此同場，展現團結氛圍。

朱立倫表示，國民黨如今執政14縣市，有19縣市正副議長都是國民黨，卻被民進黨欺負成這樣，實在太離譜。他認為最重要就是要團結，加上立法院黨團，絕對可發揮作用，獲得社會支持。

他強調，兩岸交流須保持穩定，讓要觀光客回流，民進黨不要但地方可以做、國民黨可以做，恢復過去的交流；美國關係也很重要，國民黨要設駐美代表處，以免都是民進黨的聲音。