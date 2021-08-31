南韓31歲女星朴信惠，由她與男星曹承佑主演的科幻韓劇《薛西弗斯的神話》自4月份下檔後，雖沒再推出新作品，但她的工作行程一樣滿檔。近日朴信惠在個人IG上曬出與工作人員一同玩樂的照片及影片，卻也意外露出一雙迷人美腿。

朴信惠在個人IG上，雖經常分享工作及愛貓的私下生活，但工作時一向十分認真的她，卻罕見曬出與工作人員玩樂的影片。她在文中寫道「我是安全駕駛，也在安全的狀況下拍攝這段影片」，而影片中朴信惠穿著一件白色貼身運動上衣，開著高爾夫球車在高爾夫球場中到處晃。

往下一看才發現她的下半身搭配黑色超短迷你裙，露出雪白美腿並不時對著鏡頭露出燦笑，電得粉絲暈頭轉向，短短一天影片就吸引超過228萬人觀看，粉絲紛紛留言「我的女神實在太美了」、「這個笑容讓我戀愛一整天」、「美女開車小心喔」、「女神真是調皮又可愛」、「這種笑容太迷人了」。

事後，朴信惠不忘PO出自拍照表示「雖然我也很想出場打球，但事實上我是來工作的（笑臉）」。原來當天朴信惠是為了拍攝她所代言的高爾夫球服飾品牌形象照而前往高爾夫球場，在移動的過程中，靈機一動將開高爾夫球車的影片分享到社群平台上，意外受到粉絲熱烈討論。