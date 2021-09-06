南韓30歲的搞笑女星黃信英（황신영），2017年與丈夫結婚後一直努力「做人」，今年2月才透過人工受孕的方式成功懷上3個寶寶，但也因為肚子太過巨大使她行動不便，體重更直線上升，日前她在個人IG上曬出巨肚照，吸引網友的目光。

黃信英在公開的照片中，只見她穿著咖啡色長袖上衣搭配寬鬆的黑色長褲，慵懶的躺在在床上，但由下往上的拍攝角度，使原本就不小的肚子顯得更加巨大，她的臉蛋也看起來比以前更加臃腫，讓粉絲們看了十分心疼，紛紛留言為她加油打氣。

事實上，黃信英出道時曾以清秀的臉蛋、纖細的身材，搭配幽默、風趣的主持風格而受到觀眾歡迎，但她在2017年嫁給圈外丈夫後便積極「做人」，希望能早日成為一名母親，經過多年的努力才終於透過人工授孕懷上3胞胎，但目前已懷孕9個月左右的她，因體重飆破100公斤，讓她行動越來越不方便，只要走5分鐘就氣喘吁吁，她的爸爸只好送來輪椅，讓丈夫能推著她出門散步。

黃信英雖在IG上分享懷孕的點點滴滴及有趣的私下生活，但她也感嘆自己自從懷孕後，各方面都得麻煩家人，讓她感到相當抱歉；黃信英也透露，雖然孩子們都在她的肚子中好好長大，但現在的身體一天比一天重，體重也比懷孕前多出將近30公斤，感覺子宮快要掉下來，讓她每天痛到幾乎無法起身，也越來越害怕迎接生產的那一天。

不過，隔幾日黃信英便再度PO出過去尚未懷孕時的練舞畫面，並向所有與她一樣懷孕的媽媽們加油打氣，正面的態度引起網友一片讚賞。