現在女生追求纖細身材，會靠節食或運動瘦身，不過日本有調查指出，做家事消耗的熱量，其實不比運動來得低。日前有節目單位找來大尺碼女星進行實測，讓她連做3天的家事，沒想到腰圍竟減去7.5公分，而節目單位也曝光最燃脂的家務。

根據日本醫師工藤孝文的數據顯示，人體每天消耗的卡路里中，基礎代謝量佔60%，運動外的身體活動佔25至30%，而運動僅佔0至5%，因此衍生出「做家事比運動更容易燃燒卡路里」一說，為了證明此說法，電視節目《それって！？実際どうなの課》便找來搞笑女藝人「餅田コシヒカリ」進行實測。

「餅田コシヒカリ」在實測前，體重重達99.1公斤，腰圍116公分、上腹部102.5公分；下腹部126公分、大腿圍70公分，她平時非常少運動與做家事，三餐飲食又油又甜，每天攝取約2500卡路里的食物，節目單位要求她維持飲食習慣與作息，但要堅持做家事，包括整理衣櫃、清理雜物、打掃、煮飯等，為期3天觀察她的身體變化。

實測第一天，「餅田コシヒカリ」花費30分鐘清理房間雜物和衣櫃，再套用醫師工藤孝文的公式「代謝當量x體重x運動時間x1.05」，計算每項家務的卡路里消耗量，發現由於她體重的關係，因此光是整理雜物和衣櫃，一共就消耗126卡路里，相當於打40分鐘的籃球，此外她又至超市購物30分鐘，消耗60卡路里，相當於游泳10分鐘。

進行3天的實驗後，節目組發現「餅田コシヒカリ」的體重少了0.5公斤、腰圍減去7.5公分，而上腹、下腹和大腿分別瘦約4.5公分。醫師工藤孝文表示，脂肪分為內臟脂肪和皮下脂肪，就像「普通活期存款」和「定期存款」，其中內臟脂肪易形成也易燃燒，因此做家事能輕易減去累積最多內臟脂肪的腹部。

此外，節目單位也整理出「燃燒最多卡路里的家務種類」，第一名是「整理房間126卡路里」、第二名「曬衣服105卡路里」、第三名「掃地100卡路里」、第四名「打掃廁所92卡路里」及「拖地92卡路里」。不過每個人做家事時消耗的卡路里並不同，但不可否認的是，做家事確實有消耗脂肪的效果。