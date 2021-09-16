星座運勢網站「星座上上簽」分析，射手座、天秤座、雙子座的人談戀愛時沒有定性，無法給另一半安全感，因此難以邁入穩定的交往關係，愛情之路非常坎坷，第一名的雙子座就算踏入婚姻也很容易以離婚收場。

▍第三名：射手座

射手座愛好自由，喜歡追求新鮮感，生活非常隨心所欲，想做什麼就做什麼，很難接受被另一半管，他們在戀愛或婚姻中常常會有被束縛的感覺，如果另一半因為沒有安全感而不斷追問他的行蹤，反而會把他越推越遠，射手座的戀情幾乎都很短暫，他們太容易喜新厭舊，剛開始愛得轟轟烈烈，膩了就草率分手，甚至習慣性出軌，愛情之路非常不順遂，但都是自找的。

▍第二名：天秤座

天秤座通常都擁有高顏值，又擅長打扮自己，他們擁有優雅的氣質、幽默的談吐，因此在社交場合非常吃香，是許多異性夢寐以求的對象，但是要讓他們進入一段穩定的關係非常困難，他們很容易陷入猶豫不決，又狠不下心拒絕別人，因此就算已經擁有另一半，依然會跟眾多的曖昧對象保持聯繫，這也成為吵架的導火線，最後因為各種誤會和戀人產生裂痕，因此感情之路往往不太順利。

▍第一名：雙子座

雙子座討厭一成不變的生活，總是不斷在追求快樂和刺激，他們愛上一個人的時候會變得百依百順，一旦熱情褪去，立刻變得冷血無情，雙子座談戀愛時總是吃著碗裡、看著碗外，覺得別人的戀人看起來比較好，羨慕其他人的甜蜜戀情，卻看不到自己身邊的人有多優秀，他們的戀情往往非常不穩定，這都是因為自己不夠珍惜的緣故，就算邁入婚姻，不好好經營也很容易離婚收場。