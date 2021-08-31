最近大陸娛樂影藝圈大事頻傳，女星鄭爽的稅務處罰案件，更是備受討論的話題。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷認為，無論各界如何看待鄭爽案，都應該反思個人在大陸收入來源與資產配置的稅務合規性，尤其是高所得者已被大陸稅局鎖定為持續加強監管的對象。

根據大陸媒體報導，鄭爽為減少納稅及規避行業對天價片酬的監管（即所謂「限薪令」），透過陰陽合同與拆分合同等方式，將總片酬一部份列為企業收入進行申報，另一部份則由製片方以增資形式支付給實質由鄭爽控制的公司，藉此進行稅務規劃。

上海稅務主管機關稽查結果發現，2019至2020年間鄭爽未依法申報的個人收入高達1.91億元（人民幣，下同），對此，稅務機關祭出追繳稅款、加收滯納金，並罰款共計2.99億元的處理決定（本稅7179萬元、滯納金889萬元及罰款2.19億元）。

令各界所好奇的是，這類大額稅務規劃案件，當事者不會被抓去關嗎？早年在大陸刑法規定下可能會發生，例如劉曉慶案。但受惠於2009年的刑法修正，當事者若為初犯，且依稅務機關通知補繳了稅款、滯納金及罰款後，即不予追究刑事責任。因此，不論鄭爽案或2018年的范冰冰案，都在當事人補繳稅款、滯納金及罰款後，免除了刑事責任。

儘管初犯可免除刑事責任，但其他代價卻不容忽視。首先，大陸對此類稅務規劃的追繳是沒有期限的，補繳了本稅還須按日加徵滯納金；另外，稅務機關還可視情節輕重，加處本稅0.5倍～5倍的罰款。以本案為例，稅務機關對鄭爽的罰款高達本稅的3倍，逃稅7千多萬的代價就是2.19億元的罰款。除了經濟上的處罰之外，將嚴重影響個人的社會信用評等，在各方面將受到不同程度的聯合懲戒。

徐曉婷指出，在粵港澳大灣區任職的個人，有機會針對實質稅負超過15％繳納的個人所得稅款，取得當地政府給予的免稅補貼；除了粵港澳大灣區外，據了解上海地區也在研擬類似的優惠措施。因此，為避免承受租稅規避帶來的不確定風險，建議應配合政策以規劃合法的稅務處理之道。