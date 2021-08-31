電商平台蝦皮母公司東海集團（Sea）聯合創辦人李小冬，近期公司股價大漲，李小冬身價隨之水漲船高，一舉擠下新加坡原首富油漆大亨吳清亮的177億美元，以198億美元的身價，成為新加坡新首富。

綜合外媒報導，新加坡遊戲和電商公司冬海集團市值高達1785億美元，為東南亞市值最高的公司，約相當於騰訊市值的三分之一，在美國的ADR今年迄今上漲67%，使該集團聯合創辦人李小冬最新身家達到198億美元，藉此坐上新加坡首富的寶座。

現年43歲的李小冬出生於大陸天津，隨後移民至新加坡，曾赴美國攻讀史丹佛大學企管碩士，據了解，起初剛到新加坡發展時，不僅身上沒有多少積蓄，還欠了數十萬的學生貸款，只能和妻子租房暫住。

然而之後於2009年和葉剛、David Chen創立Sea集團，在Sea股價飆升的同時，三人身價同步攀升，營運長葉剛身價達108億美元，產品長David Chen身價則為36億美元，而李小冬則上升到198億美元。

Sea集團一直積極的謀求向外擴張，除了知名電商平台Shopee以外，也有遊戲和金融科技業務，為獲得遊戲和電子商務業務的進一步成長，該集團也持續尋求金融科技業務的發展，包含取得新加坡網銀執照，貸款、財富管理、保險等多項金融業務。