演出瓊瑤名劇《還珠格格》小燕子一角而走紅華人圈的女星趙薇，近日出了大事，演出過的作品被全數下架，微博超話也被刪，而她本人卻沒出面解釋，甚至行蹤成謎，疑遭大陸官方封殺，盛傳此事跟趙薇夫妻的賺錢、投資致富方式有關，近日更被起底，趙薇身價確實不凡，夫妻倆投資房地產遍布各國，且都是上億等級，加起來總價值超過13億。

趙薇出事後謠言滿天飛，微信公眾號「i看見」早前公開的一篇爆料文章因此又瘋傳，指趙薇坐擁香港、新加坡的身分證或永久居留證，打臉她曾曬中國護照的動作，她的國籍問題因此又掀爭議。

文章更起底趙薇夫妻身家雄厚，尤其喜歡投資房產，偏好一層一戶的海景豪宅，在香港多在2012年前後置產，但非個人購買，而是透過境外公司購入，曾一口氣豪砸5.4億台幣買下荃灣3間豪宅，目前只賣了一戶，兩人更聰明地更換了境外公司的董事，由2名香港證券圈人士出任，目的疑似是為了避稅。

除此之外，趙薇夫妻也在新加坡置產，價值驚人，2010年先在該地東海岸買了1棟3千萬港幣(約台幣1.07億)的海景樓，又在豪宅區Ardmore Park買了一戶4房豪宅，同年底則以女兒的名字，花了台幣近6億買下同社區另一戶頂樓豪宅，既避稅又有贈與功能。

趙薇夫妻的房地產版圖，不僅現在鄰近國家，這回被瘋傳她逃到法國某知名酒莊避難，會有這傳言其實不意外，因為夫妻倆在歐洲也有置產，他們在2011年以400萬歐元(約台幣1.3億)買下法國Chateau Monlot酒莊，占地高達7公頃，而此處很有歷史意義，曾是法國國王路易十四的產業之一。