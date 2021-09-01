因疫情影響，桃園市八大業者5月15日開始暫停營業，桃園市區特殊娛樂工會1日前往桃園市政府陳情，期盼八大娛樂場所盡速解封，業者哭喊這些時間完全沒有收入，指每個從業人員都有不為人知的辛酸歷程，不要「只見她們笑不見她們哭」，希望盡快復業。

桃園市區特殊娛樂工會理事長李定居表示，工會一再接到基層從業人員的訴求，哭訴快活不下去，如今疫情相對穩定，才敢訴求復業。李定居說，每個從業人員，都有不為人知的辛酸歷程，雖然不盡相同，但9成以上都是上有老弱多病，下有嗷嗷待哺，希望部會首長能夠體諒。

李說，不只是台灣人，外籍配偶從異鄉飄洋過海嫁到台灣，很多因為國情不同被拋棄，或者家變失婚。她們帶有兒女，又因為人在異鄉沒有一技之長，沒辦法才走入八大，她們光鮮亮麗的外表下，心酸跟付出是眾人不知道的，「不要只她們笑不見她們哭」，李定居說，希希望中央流行疫情指揮中心能聽到、看到，讓他們早日復業。