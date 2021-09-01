卡達外交部長穆罕默德今天警告，孤立強硬派伊斯蘭組織塔利班可能導致進一步不穩定，並敦促各國與塔利班接觸，以解決阿富汗的安全和社經疑慮。

路透社報導，美國波灣盟國卡達，自2013年允許塔利班（Taliban）在境內設立政治辦公室以來，儼然成為與塔利班對話的重要一環。

卡達外交部長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）在杜哈（Doha）表示：「如果我們開始設條件、停止交涉，就會產生真空。問題是，誰來填補這個真空？」穆罕默德發言時，來訪的德國外交部長馬斯（Heiko Maas）也在一旁。

塔利班自8月中旬接掌阿富汗首都喀布爾（Kabul）以來，並無國家承認塔利班為合法政府；西方各國敦促塔利班成立一個兼容各黨派的政府，並要尊重人權。

穆罕默德說：「我們認為，沒有接觸，安全與社會經濟方面就無法達成真正進展。」他又說，承認塔利班政府並不是優先要務。

德國外長馬斯也告訴媒體說，柏林當局願意協助阿富汗，但國際社會的援助會有某些先決條件。

塔利班已與前阿富汗政府成員和其他社會人士會談。並說，他們很快會宣布完整內閣名單。

卡達外長穆罕默德則說，對於成立一個包容各黨派政府的構想，塔利班已展現開放態度。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100901